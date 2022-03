Siracusa, fermato ai Cappuccini con 2 pistole: preso 23enne di Noto

In un’operazione di Polizia che ha visto impegnati gli uomini della Squadra Mobile di Siracusa, delle Volanti e del Commissariato di Noto ha portato all’arresto di un giovane 23 anni, netino, per possesso illegale di armi e munizioni.

Gli agenti delle Volanti e i colleghi della Squadra Mobile hanno fermato a Siracusa, nei pressi di Piazza Cappuccini, per un controllo di routine, un’autovettura con a bordo 4 giovani, tra cui due minori.

Il conducente ventitreenne, poi tratto in arresto, durante le operazioni di identificazione, mal celava un certo nervosismi che ha indotto i Poliziotti ad eseguire un’accurata perquisizione sul mezzo che consentiva di rinvenire e sequestrare una pistola, modificata artigianalmente e potenzialmente letale, due cartucce calibro 9, un manganello ed una ricetrasmittente.

Gli investigatori siracusani, con l’aiuto dei colleghi di Noto, pertanto, decidevano di operare a casa del giovane, sita a Noto, un’ulteriore perquisizione domiciliare che consentiva di rinvenire e sequestrare un’altra pistola e 7 cartucce calibro 38.

Dopo le incombenze di legge, l’arrestato è stato posto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, ai domiciliari.