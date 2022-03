Covid, nel Ragusano contagi in salita: quasi 1.000 positivi a Modica

Dopo alcuni giorni in cui la curva dei contagi Covid è stata in netta discesa, tornano ad aumentare le persone positive al virus nel Ragusano. Il bollettino Asp del 5 marzo segnala 4.224 positivi, 269 in più del giorno precedente. E nelle ultime 24 ore si registra un altro decesso: una donna di Vittoria di 87 anni vaccinata con due dosi. I morti raggiugono quota 492. Tra i comuni iblei il dato più preoccupante si registra a Modica con 113 nuovi casi in 24 ore. Contagi in diminuzione soltanto a Santa Croce, Monterosso e Vittoria. In totale, nel Ragusano, i positivi segnalati nel rapporto Asp sono 4.224: 4.156 si trovano in isolamento domiciliare, 48 ricoverati in ospedale, 20 nella Rsa. Questo il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: Acate 158 , Chiaramonte Gulfi 90, Comiso 387, Giarratana 18, Ispica 267, Modica 965, Monterosso Almo 18, Pozzallo 341, Ragusa 752, Santa Croce Camerina 116, Scicli 416, Vittoria 628.