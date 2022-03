La foto del giorno. Avola - Pachino, quando l'amicizia trionfa sulla politica

Un simpatico siparietto di famiglia apre la campagna elettorale di Avola. Amministrative e regionali con un titolo che va al di sopra della politica "l'amicizia trionfa sempre". Una foto che ha fatto il giro di Pachino, perchè a postarla, è stato il presidente del consiglio comunale, Franco Ristuccia. Tutti appassionatamente in una tavolata che lascia ben sperare per CambiaMenti che schiera i cavalli di razza per i fratelli Cannata. Nel ritratto familiare manca il pezzo da Novanta della politica pachinese, la sindaca Carmela Petralito, che è poi la presidente del Movimento, ma con lo sguardo rivolto al redivivo Raffaele Lombardo. Si dice che da alcuni mesi non parla con i Cannata, ma con Ristuccia sarebbero come l'ago ed il filo. Ma cosa si saranno detti i commensali, da sinistra, Laura Buggea, ex assessora al Comune di Pachino, Alessia Tropiano e Franco Ristuccia (consiglieri) Rossana e Luca Cannata, Fabio Iacono, Paolo Ristuccia e Salvatore Avolese nel rendez vous postato da Ristuccia? Pensare male si fa spesso peccato. Lasciamo così ogni interpretazione ai nostri lettori.