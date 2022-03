Controlli del Nas a Palermo: disposta la chiusura di quattro pub

I militari del Nas di Palermo, con il supporto della Compagnia Carabinieri di Palermo San Lorenzo, hanno effettuato questo fine settimana dei controlli nel capoluogo siciliano per verificare il rispetto sulle normative per il contrasto al virus "Covid-19" e dell'obbligo del super green pass per l'accesso alle discoteche, locali assimilati e luoghi di ristorazione.

Nel corso degli accertamenti sono stati ispezionati quattro locali di intrattenimento musicale-pub ed un ristorante, controllate cinquantaquattro persone e contestate numerose violazioni per l'inosservanza delle misure di contenimento del rischio da Covid-19 (personale dipendente non indossava Dpi, non erano state attuate le procedute di contenimento del virus covid-19, in un caso in un locale sono stati trovati due clienti sprovvisti di green pass) ed infrazioni in materia di sicurezza alimentare (carenze igienico-sanitarie e mancata attuazione del piano di autocontrollo). A seguito delle rilevate gravi inosservanze alla normativa anti Covid è stata disposta la chiusura dei 4 locali pub, il cui valore complessivo ammonta a circa 250 mila euro.