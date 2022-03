Automobilismo, presentata l'edizione 2022 della Val D'Anapo-Sortino in programma dal 25 al 27 marzo

E’ stata presentata la XXXVII Val D’Anapo – Sortino, competizione organizzata dall’Automobile Club aretuseo e da Siracusa Pro Motor Sport. L’incontro che si è tenuto presso la storica sede dell'Automobile Club Siracusa ha visto la presenza di tutti i maggiori organi di informazione del territorio. L’evento sportivo da venerdì 25 Marzo a domenica 27 sarà il 1° round del Trofeo Italiano Velocità Montagna sud e del Campionato Siciliano Auto moderne e storiche.

A fare gli onori di casa è stato il Presidente dell’AC Aretuseo, Pietro Romano, insieme al Vice Sergio Imbrò, coordinatore dell’organizzazione. Presenti il Sindaco di Sortino Vincenzo Parlato, Giuseppe Carta Primo Cittadino di Melilli e l’Assessore allo Sport del Comune di Siracusa Andrea Firenze. Sono intervenuti alcuni protagonisti delle passate edizioni tra i quali il vincitore dell’ultima edizione il melillese Luigi Fazzino (nella foto).

Ha aperto la presentazione l’avvocato Pietro Romano, dedicando un pensiero accorato alle popolazioni colpite dalla guerra - “La nostra gara, come tante altre manifestazioni sportive - ha dichiarato il Presidente Romano - vuole essere un momento di forte aggregazione, e questo, nel momento storico che stiamo vivendo è molto significativo”- ha proseguito con espressioni di gratitudine verso tutti i suoi collaboratori dell’ Ac Siracusa e in particolare il suo Vice Sergio Imbrò.

Il sindaco di Sortino Vincenzo Parlato, ha sottolineato i fattori esterni che in questo periodo non infondono serenità, ma grazie ad una grande volontà di collaborazione ci sono i presupposti a che la 37 edizione della Coppa Val D’Anapo Sortino possa risultare indimenticabile.

“L’anticipo rispetto alla data che avevamo previsto non ci penalizza – ha dichiarato Parlato – per fortuna la macchina organizzativa è rodata. Ci stiamo preparando all’ evento soprattutto per accogliere piloti, team e addetti ai lavori, migliaia di persone che nei giorni della manifestazione saranno presenti sul territorio e di questo beneficerà tutto l’hinterland. Noi intanto cerchiamo di arricchire il più possibile la gara: fra le novità ci saranno una migliore diffusione audio per il pubblico all’arrivo e un ponte radio che garantisca le comunicazione in partenza. Daremo il massimo perché lo sforzo logistico è certamente notevole”-.

Giuseppe Carta, primo cittadino di Melilli, ha espresso la soddisfazione dell’intera comunità per quanto fatto nel 2021 sia in riferimento alla riuscita di “Tutti in pista”, la manifestazione di inclusione che anche quest’anno precede la gara, sia per la vittoria del Melillese Luigi Fazzino. - “Per quanto riguarda la collaborazione con Sortino - ha sottolineato il Sindaco Carta – vogliamo che il nostro impegno sia ancora maggiore perché l’evento ha dato una ampia e concreta visibilità al nostro comune ,quindi, siamo pronti a rilanciare con orgoglio, seppur consapevoli di tutte le difficoltà del momento”- .