Plastic free, primo appuntamento a Castellammare alla Playa

Primo appuntamento dell’anno con l’iniziativa ambientale di raccolta plastica patrocinata dal Comune e curata dall’associazione Plastic Free: la mattina di domenica 6 marzo 2022, alle ore 11, i volontari si incontreranno alla spiaggia Playa di Castellammare del Golfo (piazzale lato fiume)

È ancora possibile aderire all’iniziativa di tutela ambientale compilando il modulo online all’indirizzo https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/6-mar-castellammare-del-golfo/

«Già lo scorso anno abbiamo patrocinato le attività organizzate dall’associazione Plastic Free - poi sospese per l’emergenza sanitaria da coronavirus e nell’ultimo appuntamento a causa del maltempo- ma si tratta di iniziative a tutela dell’ambiente che sono un vero e proprio esempio di responsabilità ed impegno civico -affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore all’Ambiente Antonio Senia-. Basti ricordare che nel corso del primo appuntamento dello scorso anno furono raccolti oltre 500 chili di rifiuti in plastica proprio alla spiaggia Playa e nel secondo, alle terme segestane, oltre 200 chili di plastica in collaborazione con altre associazioni quali la sezione di Castellammare del Cai e del Gei. Una concreta rete a difesa del territorio e ringraziamo i volontari di plastic free coordinati dai referenti locali, Toti Castronovo e Andrea Asaro, per le iniziative che continueremo a supportare e condividere».