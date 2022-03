Il Palermo cala il tris alla Vibonese, vince pure il Catania contro il Monterosi

Il Palermo continua a vincere solo al "Barbera". Battuta 3-0 la Vibonese con gol di Valente, Brunori e Soleri al termine di una partita senza storia. Nel primo tempo il Palermo mantiene costantemente l'iniziativa ma non trova la via del gol pur andandoci vicino in due occasioni: al 6' cross di Floriano da sinistra e colpo di testa di Valente che si stampa sul palo. Al 41' Brunori colpisce in pieno la traversa con una conclusione al volo in area. Il match non cambia copione neppure nel secondo tempo con l'undici di Baldini costantemente in avanti collezionando in totale 21 calci d'angolo contro uno solo dei calabresi. Al 6' Palermo in vantaggio: Giron è bravo a tenere in campo il pallone e a crossare da sinistra in area per Valente che insacca di piatto destro. Al 17' punizione di Giron con palla che complice una deviazione si stampa sulla traversa. Al 37' il raddoppio: Valente crossa in mezzo all'area per Brunori che con un tocco di esterno sinistro batte Mengoni. Al 39' il tris: Luperini avanza palla al piede, serve Soleri che con un tocco morbido infila il portiere.

Vince anche il Catania contro il Monterosi. Il finale è stato di 3 - 1 per i rossazzurri. I gol del Catania sono stati realizzati da Russini, Biondi e Russotto. Gli ospiti hanno accorciato le distanze all'89' su calcio di rigore. La rete è stata firmata da Costantino.

E' invece andata male al Messina battuto in casa dalla Juve Stabia per 0 - 1. Il gol partita porta la firma di Schiavi.