Vittoria, confronto tra Cna e PD sul rilancio delle imprese artigiane

Nella sede di Vittoria della CNA -Confederazione Nazionale d’Artigianato, si è svolto un incontro fra una delegazione del circolo di Vittoria del Partito Democratico, guidata dal segretario Angelo Curciullo e composta dalla Segreteria del circolo e dal Gruppo Consiliare, con una delegazione della CNA, composta dal presidente provinciale Giuseppe Santocono, dal componente della direzione provinciale Giuseppe Fernandez e dal segretario organizzativo della CNA di Vittoria Giorgio Stracquadaini.

Durante l'incontro, oltre a sottolineare la gravità delle provocazioni di cui è stata fatta oggetto la CNA di Vittoria, per cui il Partito Democratico ha già promosso un pubblico dibattito in Consiglio Comunale a sostegno ed a tutela della organizzazione rappresentativa dell’impresa e del mondo del lavoro, si è discusso dello stato dell’economia e del lavoro in Città nonché della necessità di rilanciare l’impresa e, in particolare, la piccola/media impresa e l’impresa artigiana, in una prospettiva di crescita della città di Vittoria.

Si è anche auspicato che lo sviluppo economico sia accompagnato dalla crescita amministrativa e culturale della Città e che processo veda il protagonismo dei giovani e delle donne.

Le due rappresentanze hanno concordato sulla proficuità del confronto e per il perseguimento degli obiettivi individuati, si sono impegnate, ciascuno per le proprie competenze e con le proprie rappresentanze e si sono date appuntamento per un prossimo incontro, ponendo le basi per una prospettiva di collaborazione nell'interesse della Città.