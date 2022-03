Lutto in casa Lazio. È morto nella notte a Roma Pino Wilson, capitano della squadra campione d'Italia nella stagione 1973-74. Il decesso sarebbe avvenuto in conseguenza di un ictus.

"La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del Capitano del primo Scudetto Pino Wilson e si uniscono al dolore della famiglia", si legge sul sito del club biancoceleste.