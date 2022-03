Un piano di Boris Johnson per fermare Putin

Boris Johnson ha presentato un piano in sei punti per fermare Putin, che il premier britannico ha descritto in un intervento sul New York Times. Secondo Johnson i leader mondiali devono mobilitare "una coalizione umanitaria internazionale" per l'Ucraina, sostenendo Kiev "nei suoi sforzi di difesa". Inoltre è necessario intensificare la pressione economica sulla Russia, sostenendo la soluzione diplomatica ma solo con la piena partecipazione del governo ucraino e avviando una "campagna per rafforzare la sicurezza e la resilienza" tra i Paesi Nato.