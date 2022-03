Modica, in città le riprese del film "Sogno d'amare" con Tony Sperandeo

Inizieranno a metà marzo a Modica le riprese del film “Sogno d'amare” per la regia di Enzo Basile. Il film nasce da una idea del regista romano Claudio di Napoli. Per la realizzazione di questo progetto in collaborazione con Marisa e Giuseppe Abate, si è organizzato un casting grazie anche all’ospitalità del Centro Commerciale la Fortezza e in particolare di Carmelo Muriana ; notevole è stato l’interesse e la partecipazione a questo evento a seguito del quale, sono stati scelti gli interpreti principali del film. La sceneggiatura del film è stata scritta da Sauro Roma. Nel cast, Alessio di Napoli, Michele Buscema, Denise Belleni, Leonardo Buscema, Myriam Biscaldi, Eloandra Modica Belviglio, Emanuele Avola, Alessandra Pitino, Daniel Muriana. Nel film, la partecipazione straordinaria di Tony Sperandeo.