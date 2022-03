Rosolini 'fabbrica della solidarietà', esercito di volontari per gli aiuti umanitari all'Ucraina

La struttura del Tensostatico di Granati Nuovi a Rosolini per 3 giorni si è trasformata in un'autentica fabbrica della solidarietà. C'è tempo fino a stasera alle 19 per conferire i beni di prima necessità destinati al popolo ucraino sotto assedio da parte della Russia. Una guerra che sta devastando siti pubblici, ma anche abitazioni private. A pagare il prezzo della guerra sono essenzialmente bambini e donne. Leitmotiv che ha messo in mostra la generosità del sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, che ha deciso di trasformare la città in un vero e proprio terminale della provincia di Siracusa per creare un punto raccolta di generi di prima necessità da inviare ai profughi. "Di fonte ad una guerra non potevamo rimanere insensibili - dice Spadola - Le immagini che ci arrivano dall'est dell'Europa sono drammatiche. Bambini bendati per le ferite da armi da fuoco, madri che non sanno cosa dare da mangiare ai propri figli. Sono così riuscito a coinvolgere sette aziende private per raccogliere i soldi per la spedizione di 35 pedane di generi di prima necessità in Polonia, nel piccolo centro rurale di Hrubieszow a due chilometri dal confine con l'Ucraina. Martedì ci sarà la spedizione con un Tir che in due giorni raggiungerà i luoghi della guerra".

La raccolta è stata a 360 gradi, non soltanto al Tensostatico, ma anche all'uscita dei supermercati di Rosolini. "La nostra struttura è diventata un hub per l'intera provincia di Siracusa e parte del Ragusano, perchè hanno portato ciò che può servire ai profughi da Pachino, Portopalo, Noto, Ispica, Pozzallo e da altri centri del sud est della Sicilia - aggiunge il sindaco - che ha pure dato al prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, la disponibilità di potere accogliere una sessantina di profughi tra mamme e bambini. La nostra è una città dell'accoglienza, con i fatti e non a parole".

Al Tensostatico per assemblare la merce, hanno lavorato anche gli assessori dell'amministrazione Spadola, mentre è stato immane lo sforzo di oltre 150 volontari appartenenti alle più svariate associazioni. "Un grazie di cuore al mondo del volontariato locale - conclude il sindaco - Senza il loro contributo non saremmo mai riusciti ad allestire questa missione umanitaria e naturalmente a migliaia di persone per il loro grande cuore".