Vincenzo Romano nuovo segretario nazionale Cisl Medici

Vincenzo Romano è il nuovo segretario nazionale della Cisl Medici. L’elezione è avvenuta alla presenza del segretario generale nazionale della Cisl, Luigi Sbarra, al termine del 5° Congresso celebrato a Roma dalla federazione di categoria. Romano, che a dicembre era stato riconfermato alla guida della categoria Ragusa Siracusa, completa insieme a Luciana Cois la segreteria che sarà retta da Benedetto Magliozzi, attuale segretario del Lazio. “Una ulteriore responsabilità che assumo con impegno per questa categoria – ha commento subito dopo l’elezione – C’è molto da fare e la salvaguardia dell’intera categoria, messa a dura prova in questi due anni di pandemia, è l’obiettivo che ci poniamo.

La pandemia ha messo a nudo tutte le carenze, tutte le debolezze organizzative della nostra sanità. E gli effetti di queste carenze sono stati avvertiti ancora di più nelle nostre piccole province. – ha concluso Vincenzo Romano – I medici, adesso, hanno bisogno di maggiori tutele. Il riconoscimento deve essere tangibile per alimentare sempre più il livello e le eccellenze della sanità italiana.”

“L’elezione di Romano è un riconoscimento per l’intero gruppo dirigente di questo territorio – ha sottolineato il segretario generale della UST Vera Carasi – Grande soddisfazione per un ruolo che rende merito a chi si è speso al fianco dei colleghi in questo periodo di emergenza. Sono certa che il nuovo segretario nazionale della Cisl Medici saprà portare a Roma la sua esperienza e il suo pragmatismo.”

NELLA FOTO, da sinistra: Romano, Magliozzi, Cois, Sbarra.