Piazza Vittorio a Trapani si tinge di giallo e di blu

A Piazza Vittorio Emanuele hanno preso il via i lavori per dipingere a terra la bandiera Ucraina, grazie al materiale messo a disposizione da ATM. Presenti sia componenti della locale comunità Ucraina oltre a diversi esponenti della Giunta guidata dal sindaco Giacomo Tranchida.

"Siamo al fianco dei nostri amici ucraini duramente colpiti dall'invasione russa e con questo gesto vogliamo dimostrare ulteriormente come Trapani sia città di pace, porta del Mediterraneo, che si prodiga per la solidarietà sociale tra i popoli - dichiara Tranchida -. Ringrazio i miei concittadini per le numerose donazioni già consegnate ai rappresentanti dell'Associazione Ucraina Mediterranea presso il Comando di Polizia Locale a riprova del grande cuore dei trapanesi"."L'evento di oggi nasce per stimolare la pace nel mondo e sperare che al più presto cessi questa guerra ingiusta che sta travolgendo l'Ucraina - dichiarano Olena Panegsyeva e Viktoria Moskalenko, dell'Associazione Ucraina Mediterranea - e che sta facendo tante vittime ingiuste. Il giallo della nostra bandiera rappresenta il grano mentre l'azzurro si riferisce al colore del cielo: speriamo che la pace torni al più presto e che questo gesto avvicini sempre più persone a sostenere il nostro bisogno di pace".