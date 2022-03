Congresso di Rifondazione a Catania: riflettori su Pfizer e Almaviva

Questa mattina a Catania, presso la suggestiva sede di Palazzo Platamone, è iniziato l’XI congresso regionale del Partito della Rifondazione Comunista. Dopo l’intervento del segretario regionale uscente Mimmo Cosentino sono intervenute le parlamentari Simona Suriano e Chiara Yana Ehm della componente Manifesta/PaP/Rifondazione Comunista e il Sindaco di Favara Antonio Palumbo. Numerosi sono stati anche gli interventi di partiti, movimenti e associazioni della sinistra regionale.

Oltre alla condanna senza “se” e senza “ma” della guerra in Ucraina alimentata dall’aggressione della Russia, compreso l’invio di armi da parte del governo italiano in palese violazione della Costituzione italiana, è stata avanzata da parte del Segretario la proposta della costruzione di una coalizione antiliberista alle elezioni regionali, alternativa ai poli politici esistenti.

Infine, molti degli interventi hanno ricordato l’importanza delle lotte in corso nella nostra terra, da quella della Pfizer, ad Almaviva, dalla mobilitazione per la pace e contro la base NATO di Sigonella, al MUOS di Niscemi.