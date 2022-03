Motociclista finisce sull'asfalto a Siracusa: è grave in Rianimazione

Lotta tra la vita e la morte l'uomo rimasto ferito in incidente stradale avvenuto in maniera autonoma in viale Teracati ieri verso le 11 a Siracusa. La vittima era alla guida di una moto, quando per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo sull'asfalto. Immediati sono stati i soccorsi arrivati sul posto. Un'autoambulanza ha caricato il motociclista, trasportandolo nel nosocomio del capoluogo. Le sue condizioni sono risultate gravi e dopo una prima diagnosi il paziente è stato trasferito in Rianimazione.