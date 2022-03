Calcio di Promozione, il Modica spreca tanto ma riesce a conquistare i tre punti con lo Scicli (2 a 1)

Modica Calcio 2

Calcio Scicli 1

Marcatori: pt 3' Pellegrino, st 22' Vindigni, 38' Misseri.

Modica Calcio: Incatasciato, Musso, Butera, Misseri, Vindigni, La Cognata, Genovese, Gatto, Agodirin (43' st Basile), Pellegrino (24' st Drago), Kebbeh (24' st Tripoli). A Disp: Incorvaia, Prossimo, Scivoletto, Terranova, Caruso, Abbate. All. Giancarlo Betta.

Calcio Scicli: Fidone, Voi (40' st Dongola), Mauro Adamo, Monopoli, Baki, Aliaj (43' st Marco Adamo), Donzella, Padua (15' st Arrabito), Vindigni, Implatini (24' st Dominici), Puma. A Disp: Poidomani, Bongiardina, Trovato, Coria, Cuddemi. All. Totò Orlando.

Arbitro: Fabrizio Narcisi di Agrigento.

Assistenti: Matteo Damantino e Roberto Vella di Catania.

Un Modica Calcio “sprecone” batte meritatamente il Calcio Scicli nel derby del “Vincenzo Barone” e continua a marciare verso la vetta. Dopo aver sbloccato immediatamente il risultato, infatti, i rossoblu del trio dirigenziale Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo, hanno creato e sciupato una serie impressionante di palle gol e alla fine dopo essere stati raggiunti nell'unica azione d'attacco dei cremisi hanno avuto forza per venire a capo di una situazione che man mano che passava il tempo diventava sempre più complicata.

I rossoblù di Giancarlo Betta, tuttavia, hanno dimostrato di avere oltre che indiscusse doti tecniche anche carattere e alla fine il successo non fa una piega.

Al primo affondo i rossoblù passano in vantaggio. È il 3' quando, Gatto recupera palla e serve Musso che fa partire un lungo linea per Genovese, l'esterno rossoblù va via sulla destra in velocità entra in area dal lato corto e crossa al centro, dove Agodirin fa da “velo” per l'accorrente Pellegrino che dall'altezza del dischetto “fredda” Fidone e porta in vantaggio la sua squadra.

Lo Scicli va in “bambola” e il Modica è assoluto padrone del campo. Al 8' Kebbeh dal fronte sinistro serve sulla corsa Butera che entra in area e crossa sul primo palo per Pellegrino che di piatto manda a lato di nulla.

Al 11' dopo un bel fraseggio Agodirin crossa in area per Genovese che tira alto da buona posizione.

Al 24' Kebbeh su cross di Musso va alla conclusione, Fidone respinge con palla che arriva a Genovese che ci prova in semi rovesciata, ma Fidone para a terra in due tempi.

Al 27' Genovese imbuca per Kebbeh che si presenta solo davanti a Fidone bravo a chiudergli la porta in uscita bassa.

Al 31' punizione di Gatto dalla sinistra con cross che arriva sul secondo palo dove La Cognata si fa trovare pronto per la deviazione che finisce sull'esterno della rete.

Al 34' Kebbeh serve Pellegrino che prende la mira, ma la palla scheggia il palo e finisce sul fondo.

Si va così al riposo con i padroni di casa in vantaggio di misura, ma assoluti padroni del match.

Nella ripresa la musica non cambia. Il Modica attacca a testa bassa alla ricerca del raddoppio e lo Scicli che si difende con le unghie e con i denti.

Al 7' Genovese riceve palla da Musso e tocca per Pellegrino, ma il suo tiro a botta sicura è deviato in angolo da Baki.

Al 8' cross di Musso per l'inzuccata di Kebbeh con palla che si perde di poco alta sulla traversa.

I rossoblù attaccano in maniera tambureggiante e al 11' un tiro a “giro” dal limite di Genovese si perde di poco a lato

al 13' Genovese serve Kebbeh che va al tiro deviato in angolo da Voi.

Al 18' Genovese serve Gatto che s'invola in area il suo tiro è ribattuto da Fidone, la sfera arriva a Kebbeh che svirgola il tiro e l'azione sfuma.

Al 22' inaspettatamente gli ospiti pareggiano. Angolo dalla sinistra di Donzella che pesca sul secondo palo Vindigni che con un tocco sottomisura mette alle spalle di Incatasciato.

Il Modica non ci sta e cinge d'assedio la porta cremisi. Al 33' sugli sviluppi di un corner dalla destra il capitano rossoblu Vindigni in proiezione offensiva stacca di testa ma sulla linea di porta un difensore salva alla disperata.

Il gol e nell'aria e arriva al 38' quando Misseri all'interno della lunetta dei 16 metri riprende una corta respinta di un difensore e lascia partire un tiro che deviato da un difensore mette fuori causa Fidone con palla che finisce in rete per il meritatissimo vantaggio rossoblù.

Nei minuti di recupero (48') Gatto serve Musso sulla destra, il difensore rossoblù entra in area e batte a rete con palla che si alza sopra la traversa.

Poi dopo 5' di recupero arriva il fischio finale del direttore di gara con il Modica che va a festeggiare con i tifosi il meritato successo che poteva essere molto più largo.

“Abbiamo creato tanto e con belle giocate – dichiara a fine partita Giancarlo Betta – quindi possiamo dire che sul successo non ci sia nulla da dire. Abbiamo pagato un po' di stanchezza e non siamo stati cinici sotto rete. Prendiamoci questi meritatissimi tre punti e andiamo avanti. Finalmente questa settimana possiamo prepararci bene per la trasferta di Licodia nell'attesa di sapere chi incontreremo in Coppa Italia il prossimo 16 marzo”