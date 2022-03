Il Bari è più vicino alla serie B, il Catania vince lo scontro diretto col Monterosi

Un gol di Citro nel recupero avvicina anche il Bari alla Serie B.

La capolista del girone C passa nel finale per 2-1 contro la Virtus Francavilla e si porta a +7 sul Catanzaro, caduto sul 2-1 a Monopoli. Grande attesa dunque per lo scontro diretto di domenica prossima sul campo dei calabresi, probabilmente decisivo per le sorti della promozione diretta. Ne approfitta l'Avellino per avvicinare il secondo e il terzo posto grazie al successo esterno per 2-0 contro la Paganese, tris del Palermo alla cenerentola Vibonese (3-0) mentre il Latina crolla in casa per 3-0 contro il Potenza. Termina 1-1 il derby tra Taranto e Foggia, il Catania si aggiudica lo scontro diretto di metà classifica col Monterosi Tuscia mentre la Juve Stabia espugna Messina per 1-0 e si avvicina alla zona play-off, stesso risultato con cui la Turris archivia la pratica Fidelis Andria.