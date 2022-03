Modica, guida per 21 ore per portare cibo in Ucraina

Trentuno ore di viaggio per arrivare ai confini della guerra. Un viaggio, quello del modicano Andrea Caschetto, utile per trasportare cibo, vestiti e medicine in Ucraina. “Sono partito da Milano per arrivare fin qui. Nelle ultime 24 ore – spiega – ho guidato un furgone per 21 ore. Mai fatto prima nella vita, detesto guidare, ma la motivazione di portare 40 tonnellate di speranza mi ha motivato tantissimo. Da una parte cibo, vestiti e medicine d’aiuto da tutta l’Europa e dall’altra parte persone che cercano ciò che avevano fino a pochi giorni fa, la pace”.