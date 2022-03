Inaugurato sovrappasso autostrada del Sud Est, nota "al vetriolo" di PD e M5S

"Abbiamo visitato anche oggi un cantiere in febbrile attività, pienamente avviato verso l’obiettivo di portare l’Autostrada del Sud-est a Modica. Siamo soddisfatti per aver segnato oggi un altro significativo passo in avanti, aprendo al traffico il sovrappasso della Sp 45 Modica-Pozzallo. Grazie a quest’opera ricuciamo e ammoderniamo la viabilità provinciale della zona, ma soprattutto facciamo proseguire senza intoppi lo sviluppo della nuova piattaforma autostradale fra Ispica e Modica". Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone stamane nel corso del sopralluogo al cantiere dell’autostrada Siracusa-Gela, sul tratto in costruzione fra Ispica e Modica. Nel corso della visita, è stato aperto al traffico il sovrappasso della Sp 45 Modica-Pozzallo che interseca il lotto autostradale.

Sull'inaugurazione si registra una nota del PD e del M5S. "Se dipendesse da Musumeci e Falcone si terrebbe una cerimonia di inaugurazione per qualsiasi cosa, a dimostrazione del fatto che per loro la campagna elettorale è ormai iniziata e che hanno bisogno continuo di qualche passerella per reclamare meriti, pure quelli che non gli appartengono". Lo dichiarano congiuntamente i parlamentari regionali della provincia di Ragusa, Nello Dipasquale (Partito Democratico) e Stefania Campo (Movimento 5 Stelle) in merito alla presenza, questa mattina, dell'assessore Falcone all'apertura del sovrappasso stradale n. 27 dell'autostrada del Sud-Est (la Siracusa-Gela) nel tratto compreso tra Ispica e Modica.

"L'autostrada Siracusa-Gela, nel tratto compreso tra Rosolini e Modica, è un'opera finanziata e iniziata nella precedente legislatura - spiegano i due parlamentari - ma questo Governo sta riuscendo nell'impresa di inaugurare ogni singola tappa, uno svincolo o un sovrappasso, ogni tre o quattro mesi per accaparrarsi meriti che non ha".

"Sarebbe stato di gran lunga più onesto - aggiungono - attendere la fine dei lavori per fare un'unica cerimonia, durante la quale consegnare alla comunità iblea un'opera completa. La frenesia da campagna elettorale per questo Governo, purtroppo, non conosce pudore".

"Peccato che l'assessore Falcone non si sia concentrato in questi cinque anni sui finanziamenti necessari per altre opere - concludono - come il Porto di Pozzallo, quello di Scoglitti e quello di Donnalucata o l'autoporto di Vittoria, tutte infrastrutture altrettanto importanti per la provincia di Ragusa. La verità è che è più facile seguire opere già avviate che lavorare per creare nuovi investimenti".