Un fiore per le donne anziane ospiti nelle case di riposo di Canicattini in occasione dell’8 Marzo

Sono state il sindaco Marilena Miceli e la vicepresidente del Consiglio comunale Loretta Barbagallo, accompagnate dalla fiorista Ficara di Canicattini Bagni e dal Presidente provinciale di Federfiori-Confcommercio, Giuseppe Palazzolo, che a livello nazionale ha promosso l’iniziativa “Raggio di Sole” con la collaborazione di Cometa Federfiori e Unione Induisti Italiani, a consegnare delle coloratissime gerbere gialle, arancioni, rosa e fucsia, colori della Pace, alle operatrici e alle donne anziane ospiti delle RSA cittadine presso la Casa di Riposo Lucy, la Casa di Riposo Madre Caterina Di Pasquale, la Casa di Riposo Sacro Cuore di Gesù e la Casa di Riposo Nonna Elena.

«Un fiore per non dimenticare le persone anziane – hanno detto il Sindaco Miceli e la Vice Presidente Barbagallo – le donne in questo caso, costrette in questi due anni di emergenza Covid a stare ancora più isolate. Per cui ringraziamo la Federfiori-Confcommercio di Siracusa e la nostra concittadina Fiorista Ficara, insieme a tutti i promotori di questa iniziativa, per questo pensiero e per l’opportunità offerta di tenere sempre vivi i contatti con queste cittadine che rappresentano, quali madri, nonne, e più in generale da donne, il senso stesso della famiglia, oltre che la memoria di una comunità».

E mercoledì 9 marzo, alle ore 16, nel rispetto delle norme anti Covid, presso il Centro Diurno Anziani di via XX Settembre, Unitre celebrerà la Festa della Donna con l’appuntamento “Dedicato alla Donna” con l’attrice Lalla Bruschi e la Compagnia teatrale “A ciappetta” di Pozzallo e la presentazione del libro della giovane canicattinese Vincenza Gianfriddo che leggerà alcune sue poesie.