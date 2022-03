Cane finisce in mare a Mazara del Vallo: soccorso dalla Guardia costiera

I militari della Guardia Costiera, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, hanno tratto in salvo un cane che era caduto all'interno delle acque del porto a Mazara del Vallo.

L'animale è stato avvistato in difficoltà e non riusciva a risalire sulla banchina.

La Capitaneria è intervenuta con una motovedetta che ha indirizzato il cane verso la foce del fiume Mazaro, da dove poi l'animale è riuscito a salvarsi tramite lo scalo d'alaggio di un cantiere navale.