Modica, ospitalità ai profughi ucraini: a breve il bando di interesse pubblico

Uscirà nei prossimi giorni il bando di interesse pubblico per comunicare la disponibilità di strutture ricettive e immobili privati da adibire a momentanea ospitalità di profughi ucraini, in gran parte donne e bambini, in arrivo nel nostro Paese. Lo ha deliberato oggi la Giunta Comunale di Modica per far sì che la Città si faccia trovare pronta quando cominceranno ad arrivare le prime persone in fuga dalla guerra. “Considerando che la comunità di ucraini in Italia è la più numerosa nel Mondo e considerato anche che i cittadini di nazionalità ucraina sono numerosi anche nel nostro territorio, è facile immaginare come a breve arriveranno a raggiungerli i parenti rimasti in Patria e che ora sono in fuga dalla guerra. E’ un obbligo morale per tutti noi farci trovare pronti ad accoglierli nella maniera più dignitosa possibile. Per questo motivo abbiamo deliberato la pubblicazione di questo bando che possa raccogliere le adesioni di privati e strutture ricettive che vogliono mettere a disposizione i propri locali per il periodo in cui i profughi non potranno tornare nelle loro Città di provenienza. Nel momento in cui si esprimerà la propria disponibilità bisognerà indicare se lo si farà a titolo gratuito o se si chiederà in cambio una somma che dovrà essere quantificata. In base alle risorse disponibili si procederà all’accoglimento delle disponibilità. Grazie alla solidarietà dei cittadini abbiamo raccolto un intero autoarticolato che questo fine settimana partirà alla volta dell’Ucraina con dentro gli aiuti umanitari. Adesso quest’altra opportunità per fare del bene a chi ha visto la propria vita distrutta in pochi giorni”.