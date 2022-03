Festa delle donne, Porta Ferdinandea di Noto intitolata a Emanuela Loi

Martedì 8 marzo alle ore 11, in occasione della Giornata Internazionale delle donne, la piazza antistante la Porta Ferdinandea sarà intitolata all’agente della Polizia di Stato Emanuela Loi, Medaglia d’oro al valore civile, agente di scorta del giudice Paolo Borsellino, vittima della strage mafiosa di Via D’Amelio, mentre prestava servizio in difesa dello Stato e delle Istituzioni.

L'intitolazione è stata fortemente voluta in questa ricorrenza, perché il sacrificio sia d'esempio alle future generazioni, ed in particolare alle donne, affinché siano parte attiva del processo di cambiamento della società e consapevoli del fatto che solo la parità di genere porterà all'eliminazione della violenza contro le donne.

"Riteniamo sia un doveroso omaggio che la Città di Noto intende tributare alle prime donne poliziotto adibite in Italia al servizio scorte e alla prima donna della Polizia di Stato uccisa in servizio, modello di coraggio, dedizione e sacrificio a difesa della legalità", ha detto il sindaco Corrado Figura.

L’intitolazione si terrà alla presenza del prefetto Giusi Scaduto, del Questore Gabriella Ioppolo, delle Autorità militari, delle Istituzioni civili, del Corpo Bandistico Municipale F. Mule’ Città di Noto, dei club service, delle associazioni e degli studenti di ogni ordine e grado della città.