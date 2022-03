Controlli nella zona di Augusta, 3 giovani segnalati per uso di droga

I Carabinieri della Compagnia di Augusta, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione di reati sull’intero territorio ricadente nel territorio di competenza, hanno intensificato i controlli di persone e veicoli.

L’Arma dei Carabinieri, oltre a vigilare le zone più sensibili per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha controllato le arterie che conducono ai luoghi di intrattenimento più frequentati. Durante i servizi sono stati controllati numerosi esercizi commerciali, 374 persone e 241 veicoli.

Sono state inoltre eseguite perquisizioni personali, veicolari e domiciliari contestando violazioni al Codice della Strada per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, per guida di veicolo senza revisione periodica o privo di assicurazione RCA

Le violazioni contestate raggiungono un importo di circa 3.000,00 euro; sono stati sottratti complessivamente 25 punti dalle patenti di guida, ritirati 3 documenti di circolazione e 3 veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Sono stati segnalati alla Prefettura di Siracusa, per uso personale di sostanze stupefacenti:

da parte del Nucleo Operativo e Radiomobile di Augusta:

un giovane lentinese, poiché a seguito di perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti circa 2 grammi di marijuana occultata nella mobilia della cucina;

una ragazza di Priolo Gargallo trovata in possesso di circa 3 grammi di marjuana.

dai militari della Stazione di Melilli, un giovane del luogo, poiché alla vista dei Carabinieri, ha cercato di liberarsi di una busta con all’interno 5 grammi di marijuana.