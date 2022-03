L'8 marzo, corteo e veglia di preghiera per la pace a Melilli

Per la Giornata dei diritti delle donne, Melilli scende in piazza per aderire alla manifestazione contro la disuguaglianza di genere, la violenza sulle donne e la guerra in Ucraina.

La mobilitazione, lanciata dalla Diocesi, è stata immediatamente accolta da tutte le comunità ecclesiali locali, dalle associazioni e dalla cittadinanza. Anche l’Amministrazione comunale sarà presente.

“Oggi è molto più della festa delle donne - afferma il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta - siamo tutti impegnati in questi giorni a coordinare gli aiuti per fronteggiare l’emergenza umanitaria in conseguenza della guerra in Ucraina ed è pertanto importante attivare al meglio il sistema di accoglienza.

“Intendiamo partecipare attivamente a questa mobilitazione - conclude il Sindaco di Melilli - rivolgeranno un pensiero non solo alle donne alle ucraine, ma tutte le donne che vivono ovunque vi sia un focolaio di guerra.”

uesta sera, dalle ore 18.00 è previsto un corteo con partenza in piazza san Sebastiano e dopo una veglia di preghiera in Chiesa Madre. Tutti uniti per la pace