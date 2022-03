All'Inps di Ragusa presentato il "Reddito di Libertà"

Organizzata dall’INPS di Ragusa, si è tenuta, nei locali dell’Istituto di previdenza, una conferenza stampa alla quale hanno preso parte: il Presidente nazionale dell’INPS, intervenuto in videoconferenza, nonché i vertici regionali e territoriali, con la presenza del Prefetto di Ragusa e delle Forze dell’Ordine, nonché, del Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale per illustrare la nuova misura “Reddito di Libertà” che prevede l’erogazione di un contributo di 400 euro mensili per 12 mesi a supporto delle donne vittime di violenza. La finalità dell’incontro è stata quella di diffondere il più possibile la misura di sostegno a favore delle donne – vittime, seguite dai Centri antiviolenza e dai Servizi sociali contro ogni remora di carattere culturale e sociale e di ogni forma di coartazione.