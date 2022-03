L'8 marzo: la dedica alle donne del Circolo di Conversazione di Acate

“Al coraggio delle donne ucraine. E delle donne di tutto il mondo”. Questa la dedica che per l’8 Marzo il Circolo di Conversazione, il più antico di Acate, ha voluto lasciare all’ingresso, in occasione della Festa che oggi si celebra in tutto il mondo. Una celebrazione sobria, senza eventi a causa della pandemia, come accade da qualche anno, ma con i ramoscelli di mimosa consegnati nelle abitazioni delle socie dai componenti del nuovo consiglio di amministrazione. Il Circolo, presieduto ora da Salvatore Stornello, è stato il primo ad aprire al gentil sesso con Biagia Lima alcuni anni fa, e un’altra donna, Maria Teresa Carrubba, lo ha gestito fino al 2021.

Ed intanto, mentre prosegue al Castello, con notevole partecipazione dei cittadini, la raccolta di generi di necessità a favore della martoriata popolazione ucraina, mercoledì alle 19, partendo dal maniero dei Principi di Biscari, una fiaccolata per la pace, su iniziativa del Comune e della Parrocchia, raggiungerà la Chiesa Madre.