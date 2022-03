“Qualsiasi donna, abbia una voce è sicuramente una gran donna" (Melinda Gates)

Sono trascorsi 365 giorni di calendario dall'ultima giornata internazionale della donna, giorni densi di eventi, di sconvolgimenti, di crisi ed emergenze in ogni dimensione del vivere civile, non ultimo il fronte aperto il 24 febbraio con le operazioni militari russe in Ucraina, e mi accingo a scrivere ancora una volta una riflessione, indubbiamente relata al contesto macro, di incertezza e fluidità che non deve però porre in secondo piano il focus odierno.

Per donne come Roberta Metsola e Maria Chiara Carrozza, giunte ai vertici rispettivamente del Parlamento Europeo e del CNR (consiglio nazionale della Ricerche), per una Antonella Polimeni, primo Magnifico Rettore (o rettrice!?!) nella storia della Sapienza o Fabiola Giannotti saldamente alla guida del Cern, tante altre piuttosto e non per loro demerito faticano ancora a farsi strada nei propri percorsi professionali e umani.

Il soffitto di cristallo continua a intrappolare milioni di donne, madri, sorelle, figlie, amiche e alleate, compagne di uomini e anche di altre donne, e soprattutto amanti della vita, a qualsiasi latitudine del globo, nella loro quotidianità, sfide e fatiche di valore, certamente complessi e a tratti non riconosciuti, ma non per questo meno gratificanti o significativi.

Ecco pertanto la necessità e l'urgenza ancora e soprattutto oggi di continuare a sensibilizzare anche in tale direzione, anche nel mio piccolissimo ruolo di cittadina, e di socia Rotaract.

La tematica nazionale scelta dalla sezione di Onu Italia per il 2022, “ Le donne in un mondo del lavoro in evoluzione, verso un pianeta 50-50 nel 2030” pone l'accento su uno dei tanti vulnus nel nostro scenario contemporaneo, ancora lontano dal realizzare gli obiettivi 4 e 5- ovvero apprendimento continuo e inclusivo, e promozione di una società che promuova l’uguaglianza, l'empowerment in rosa, e l'eliminazione del gender gap - solo alcune fra le -colonne portanti dei 17 goals previsti dall’Agenda Onu 2030.

In contemporanea con una giornata di mobilitazione nazionale e di sciopero esteso a molti settori dei comparti pubblici e privati, il mio pensiero va in primis a chi non ha la forza o la possibilità di esprimere le proprie opinioni e posizioni, il consenso o dissenso in scelte cruciali che riguardano loro stesse e chi le sta accanto…

Alle donne ucraine in particolare un pensiero di supporto e vicinanza…

Il mio dono di oggi è l'auspicio è di poter contare più sulle altre donne e soprattutto di poterci regalare uno dei pochi doni veramente universale ed eterno: la libertà interiore di accettarci per quello che siamo, uniche e resilienti,meno super eroine, e più normalmente “fragili", con i nostri vissuti e punti di forza, capaci di amare e farci amare sempre e nonostante tutto e tutti. Buon 8 marzo e buona VITA a tutte le donne…

Chiara Russo

NELLA FOTO, Melinda Gates