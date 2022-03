Avola, pubblicato il bando per la gestione del mercato ortofrutticolo a Km 0

Il Comune di Avola, al fine di dare maggiore opportunità alle aziende del territorio, ha pubblicato la manifestazione dì interesse per la gestione del mercato ortofrutticolo a km 0. L’avviso di manifestazione di interesse è rivolto ad associazioni o altre forme associative di produttori agricoli o consorzi, in grado di gestire la vendita diretta nei locali del mercato del contadino, nell’area del centro agro-industriale in contrada Risicone. Tra l’altro, essendo in area Zes, si prevedono esenzioni e benefici per i produttori.

Gli interessati potranno far pervenire la propria candidatura entro le 12 dell’8 aprile e il Comune di Avola, scaduto il termine, qualora voglia procedere potrà esaminare le proposte e trasmettere agli interessati una lettera di invito per definire le condizioni per la gestione esterna del servizio. “Un altro importante segnale di attenzione - commenta il vice sindaco Massimo Grande - per i produttori e i consumatori, soprattutto in questo momento dì aumento indiscriminato dei prezzi”.

(Nella foto il vice sindaco di Avola Massimo Grande)