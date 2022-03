Incidente stradale sulla Ragusa-Catania: morta una donna, grave il marito

Un morto e un ferito in gravi condizioni: è il bilancio dell'incidente stradale verificatosi nel pomeriggio, poco prima delle 4, sulla Ragusa-Catania, in contrada Coffa, in territorio di Chiaramonte Gulfi. Si sono scontrate, per cause da accertare, una Dacia Duster e una Wolkswagen Tiguan. Nello schianto è morta una donna ragusana di 66 anni che era al volante della Dacia. Il marito, che viaggiava accanto a lei, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Cannizzaro di Catania. La donna è morta sul colpo. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa. Gli accertamenti sul mortale incidente sono svolti dai Carabinieri.