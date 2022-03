L’assessore regionale all’Agricoltura in visita a Vittoria, il sindaco: incontro utile alla città

Visita istituzionale a Vittoria per l'assessore regionale all'Agricoltura, Tony Scilla che questa mattina è stato ricevuto dal sindaco Francesco Aiello a Palazzo Iacono. Aumento dei costi di produzione, indebitamento delle aziende agricole, tomato brown, logistica e trasporti, qualificazione ecologica della serricoltura, tracciabilità delle produzioni, sono alcuni degli argomenti trattati nel corso dell'incontro di oggi. Il rappresentante del governo Regionale dopo una breve visita a palazzo di Città è stato accompagnato dal sindaco al mercato ortofrutticolo, cuore pulsante dell'economia locale. Altra tappa importante del tour di quest'oggi, l'incontro con i pescatori di Scoglitti per affrontare la questione del progetto di banchinamento e l’insabbiamento del porto: una piaga annosa che limita il lavoro della marineria scoglittiese, già pesantemente danneggiata.

“La visita di oggi è positiva, mi sembra il segnale di una svolta nel rapporto della politica con le realtà territoriali della Sicilia”- ha dichiarato il sindaco.

Il mercato ortofrutticolo di contrada Fanello è una struttura che non ha pari, importante per la sua centralità, che dobbiamo tenerci cara.

Il Comune torna ad essere l'Ente gestore del mercato.” Si è parlato anche di tomato brown, il virus che sta attaccando le piante del pomodoro. Per il Sindaco “bisogna trovare soluzioni per venire incontro ai produttori e alle aziende che sono fortemente colpite, ma occorre dare una nuova strategia alla serricoltura. La grande rivoluzione che si può attuare nel mondo agricolo è l'energia non solo solare, possibile grazie a delle misure specifiche che arrivino dallo Stato e dai fondi del PNRR. Permettere a tutte le aziende agricole di potersi dotare un’autonomia energetica contribuirebbe una rivoluzione di lungo periodo per abbassare i costi di produzione e agevolare i produttori. Ho un progetto che voglio portare avanti- ha proseguito il sindaco Aiello. Infatti già stiamo lavorando alla realizzazione del parco produttivo della serricoltura siciliana. Se la serricoltura deve sopravvivere ha bisogno di strumenti efficaci messi a disposizione di uomini laboriosi e intraprendenti. La grande positività del Gal e il rinnovato slancio promozionale che esso imprime al Cerasuolo e al vino Vittoriese, valorizzato dal Consorzio del Cerasuolo che funziona alla grande.

La Regione ha già stanziato 4 milioni di euro per rilanciare la struttura del mercato ortofrutticolo e il Genio Civile ha già reso cantierabili le somme. Si tratta di importanti opere infrastrutturali che serviranno a migliorare la struttura. “Da mesi seguiamo l’iter del progetto che ora è stato appaltato”- ha proseguito il Sindaco Aiello.

“Vittoria è la capitale dell'agricoltura in Sicilia. E se noi pensiamo al futuro della nostra terra dobbiamo puntare all’agroalimentare. Siamo nel cuore del Mediterraneo e dobbiamo lavorare insieme per trovare le soluzioni per non fare scappare i giovani e puntare sui prodotti di qualità che la nostra Sicilia produce. Perché vivere in questa terra è un privilegio”- ha concluso l’assessore all’agricoltura Tony Scilla.