Modica, buoni per spesa e bollette: 1.185 gli aventi diritto

Lo scorso 4 marzo si sono chiusi i termini per la presentazione delle istanze per il pagamento delle bollette elettriche e per l’acquisto di beni di prima necessità. Le domande presentate sono state 1419, di queste 254 sono state escluse per vizi di forma o perché arrivati in ritardo o in anticipo rispetto al bando. Sono quindi 1185 quelle al momento valide che prima di essere evase verranno nuovamente passate al vaglio dalla commissione. Nei prossimi giorni verrà pubblicato l’elenco finale degli aventi diritto con relativi supermercati dove effettuare la spesa. Ogni nucleo familiare avente diritto disporrà sia di un voucher spesa che di un voucher energia. I beneficiari sono divisi in tre categorie in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Con un solo componente si avrà diritto a due buoni da 100 euro; fino a quattro componenti i buoni saranno da 150 euro per la spesa e 200 euro per la bolletta; oltre i quattro componenti buoni da 200 euro per la spesa e 250 euro per il pagamento dell’energia elettrica.