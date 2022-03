Calcio: "prova di maturità" per il Modica sul campo dello Sporting Eubea, sorteggiate gare dei quarti di Coppa Italia

Messo in archivio il successo nel derby con lo Scicli, il Modica Calcio è tornato ad allenarsi in vista della difficile trasferta di domenica prossima al “Franco Vassallo” di Licodia, dove i rossoblu di Giancarlo Betta saranno ospiti dello Sporting Eubea, formazione in serie utile da quindici giornate e lanciatissima in zona playoff. Una gara che Genovese e compagni dovranno affrontare con la massima determinazione e con il piglio giusto cercando di sfruttare le occasioni da rete che riusciranno a creare.

Con il solo Carpinteri che ha svolto lavoro personalizzato per recuperare dal fastidio fisico che lo ha costretto a dare forfait nel derby, il resto della rosa ha lavorato regolarmente, compreso Antonio Toscano che tornerà a disposizione di mister Betta dopo aver scontato la squalifica.

Intanto, a Palermo sono stati effettuati i sorteggi per gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Italia. Per il Modica Calcio erano presenti il Direttore Generale Peppe Rizza e il Team Manager Fernando Caristia. I rossoblu sono stati abbinati alla vincente della gara degli ottavi di finale tra il Rocca Acquadolcese e il Sinagra Calcio entrambe formazioni del messinese che giocano nel girone B. La gara di andata si giocherà il 6 aprile in trasferta, mentre il ritorno al “Vincenzo Barone” è fissato per il 20 aprile.

La società, con in testa Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo, tutto lo staff tecnico e dirigenziale e tutti i giocatori, intanto, danno il benvenuto alla piccola Nina, secondogenita di Mattia Pitino e della moglie Federica ai quali vanno gli auguri a tinte rossoblù.