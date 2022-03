Pachino, giornata della donna: inaugurato a Pachino il Consultorio familiare

La Giornata internazionale della Donna è stata celebrata a Pachino, con la riapertura ufficiale del Consultorio presso gli ambulatori dell’Asp in contrada Cozzi, nell’edificio che ospiterà l’ospedale di comunità, inserito ufficialmente dalla Regione nel piano per i fondi Pnrr a seguito dell’istanza delle amministrazioni comunali di Pachino.

“I consultori sono stati istituiti dalla legge 405 del 1975 ed hanno lo scopo di tutelare della salute della donna e del prodotto del concepimento - ha affermato la sindaca di Pachino Carmela Petralito - Sono felice che riparta il nostro consultorio e spero che nel futuro si passi da un’impostazione che guarda soprattutto agli aspetti sanitari ad una che valorizzi il ruolo della famiglia, i compiti educativi dei genitori, il ruolo paterno e che tenga conto anche di nuovi contesti sociali come quello relativo all’assistenza agli anziani.

Il consultorio familiare - ha proseguito la Petralito, che ha portato anche i saluti del sindaco di Portopalo Gaetano Montoneri - va visto come un servizio che opera sulle relazioni familiari per potenziare l’alleanza tra i sessi e tra le generazioni, centrato non solo sul singolo ma anche sulle relazioni familiari”.

Erano presenti: la giunta municipale al completo (Ninni Nicastro, Giuseppe Andrea Campo, Daria Di Maio e Martina Giuliano), le consigliere Nuccia Burgaretta e Maria Concetta Monaco, il responsabile Asp dì Pachino, Salvatore Vaccaro, il ginecologo Arturo Rizza, l’ostetrica Ilenia Orlando, la dottoressa Carmela Giuliano.

Da parte sua il direttore del Distretto Sanitario dì Noto Giuseppe Consiglio ha informato sulla piena riattivazione dei percorsi per le donne in gravidanza e nel dopo parto, screening del tumore della cervice uterina, supporto a coppie, famiglie e giovani.

Un pensiero è stato rivolto per esprimere solidarietà alle tante ucraine che lavorano in Italia o che vivono giorni drammatici, nella loro patria aggredita o da profughe.