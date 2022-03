Palermo, alla Libreria Tante Storie evento letterario in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

"Memorie e impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie": è il tema dell'incontro dell'evento letterario in programma a Palermo, alla Libreria Tante Storie di via Ludovico Ariosto 27, il 21 marzo. Il titolare della Libreria, Giuseppe Castronovo, dialogherà con Fabio Giambrone, Giuseppe Antoci, Annamaria Picozzi, Nicola Aiello, Ernesto Oliva, Paolo Borrometi (in collegamento Skype), Valeria Scafetta (collegamento Skype), Luciano Traina, Graziella e Ninni Domino, Massimo Sole. L'appuntamento è per le 17,30 di lunedì 21 marzo.