Solarino, il gruppo Mangiafico vende 500 tranci di 'mimosa' Pro Ucraina

L'iniziativa lanciata dal gruppo Mangiafico di Solarino per il popolo dell'Ucraina ha fatto centro. Nella giornata dedicata alla Festa delle donne, i punti vendita dei maestri pasticceri, Solarino, Floridia, Avola e Noto, hanno venduto 500 tranci di torta al limone che si chiama 'mimosa' con un tocco di colore azzurro per rappresentare la bandiera dell'Ucraina. Il ricavato della vendita verrà spedito dall'azienda Mangiafico alla Caritas Ucraina. L'iniziativa di beneficienza per il popolo ucraino sotto assedio delle bombe di Putin, andrà avanti ancora per due giorni. La vendita della torta 'mimosa' si concluderà il prossimo 10 di marzo.

"La nostra è solo una goccia in un oceano carico di disagi e difficoltà - dice Pippo Mangiafico - ma resta pur sempre una testimonianza di solidarietà e di affetto per un popolo che sta soffrendo per una guerra assurda".