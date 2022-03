Vertenza Pfizer Catania, la Regione convoca un tavolo di crisi

La Regione Siciliana convocherà un tavolo di crisi per la vertenza in corso al sito di Catania della Pfizer dopo l'avvio della procedura di 130 esuberi annunciati dalla multinazionale farmaceutica.

A presiederlo saranno gli assessori regionali al Lavoro, Antonio Scavone, e all'Industria, Mimmo Turano.

La data ipotizzata per la convocazione delle parti, secondo quanto si è appreso, potrebbe essere il 18 marzo. L'incontro si dovrebbe tenere nel salone del PalaRegione di Catania. Se il tavolo di crisi regionale dovesse avere esito negativo, come i tre incontri tenuti nella sede di Confindustria Catania, le trattative potranno proseguire a livello di Governo nazionale.