Donne a Sud, per l'8 marzo a Vittoria riprese le iniziative in presenza

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’associazione Donne a Sud è finalmente tornata alle celebrazioni in presenza. La rappresentante legale, Rossana Caudullo, è stata tra le relatrici dell’incontro organizzato nell’auditorium del Liceo Classico e Scientifico di Vittoria, che ha visto la partecipazione anche del Commissario Capo della Polizia di Stato Rosalba Capaccio. Davvero interessante e ricco di spunti il suo intervento, incentrato sulla figura della donna in Polizia, possibile a tutti gli effetti solo dal 1986, e sui reati nei confronti delle donne e dei soggetti vulnerabili.

La dottoressa Capaccio, parlando della campagna di sensibilizzazione e prevenzione permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore”, ha poi dato voce ad una delle migliaia di donne che voce oggi non hanno più. Una drammatica storia di violenza domestica sfociata in un atroce femminicidio, nel cuore di Ragusa, l’11 ottobre 2018. La vittima, Maria Zarba, fu trovata a terra in una pozza di sangue dalla Polizia. Da tutti benvoluta e stimata, non aveva mai denunciato quel marito violento che, sebbene fosse tornato a vivere con l’anziana madre, non si era mai rassegnato alla fine del suo matrimonio.

E proprio di violenza domestica e del difficile percorso che porta alla denuncia ha parlato l’avvocato Rossana Caudullo, che si è concentrata anche sulla lunga lotta per l’emancipazione femminile. In occasione di questo 8 marzo, inoltre, l’associazione Donne a Sud ha ricominciato a distribuire gli adesivi che l’imprenditore vittoriese Giuseppe Vasile aveva donato al centro antiviolenza nel novembre 2020.