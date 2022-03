Siracusa, sorpreso in via Elorina a rubare ferro: finisce ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Siracusa-Ortigia hanno arrestato, in flagranza di reato, un 39enne, con numerosi precedenti per furto, alcuni dei quali commessi in passato anche in danno di luoghi di culto e attività commerciali. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato che i cancelli, solitamente chiusi, di una nota concessionaria di automobili di via Elorina, attualmente in liquidazione, erano stati forzati, pertanto hanno ispezionato l’interno, sorprendendo il 39enne mentre trafugava le diverse tipologie di materiale ferroso trovate: infissi, porte, finestre, grondaie e persino pezzi di ringhiera.

Dopo averlo fermato è stato perquisito rinvenendo e sequestrando gli attrezzi per lo scasso. La refurtiva è stata restituita al responsabile dell’attività giunto sul posto, mentre l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Siracusa.