Riscossione coatta dei tributi a Rosolini, lunedì la decisione al consiglio comunale

Il presidente del consiglio comunale di Rosolini, Corrado Sortino, ha convocato per lunedì 14 marzo, alle 18, i lavori dell'aula in seduta ordinaria. Sono sette i punti fissati all'ordine del giorno. Tra gli argomenti più importanti da trattare, l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali relative ai tributi al gestore nazionale, ovvero all'Agenzia delle Entrate.

Sono anche attese le comunicazioni del Presidente, dopo le polemiche della scorsa settimana sollevate dal Movimento politico 'Mente e Cuore', che aveva criticato Sortino per la mancata convocazione del Consiglio. I sedici consiglieri dovranno pure votare l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione. All'ultimo punto dei lavori, la determinazione dell'indennità di funzione del presidente del consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei consiglieri.