L'8 marzo: nel Ragusano Polizia impegnata contro la violenza sulle donne

La Polizia di Stato, è stata presente nei giorni a ridosso dell’8 marzo e nella giornata di martedì, in cui si celebra la “giornata internazionale per i diritti delle donne”, in convegni ed eventi organizzati in provincia da associazioni di volontariato, Enti assistenziali e Istituti scolastici per sensibilizzare i cittadini contro la violenza di genere, nel contesto della campagna permanente “Questo non è amore”, illustrando anche gli strumenti di legge e di sostegno relativi all’attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, affinchè, chi ne sia vittima, trovi la forza di denunciare ed il sostegno da parte della Polizia di stato nel delicato percorso.

In particolare, il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica ha partecipato alla conferenza organizzata dalla Fidapa di Rosolini sul tema “Donne di ieri, oggi, professione di successo che hanno mutato un sistema sociale tradizionale, attraverso conquiste sociali, economiche e politiche”, che si è svolto presso l’Aula Consiliare di quel Comune. A Scicli, lo stesso Funzionario ha partecipato alla conferenza che si è tenuta presso l’Istituto comprensivo “Elio Vittorini”, unitamente ad una equipe multidisciplinare, docenti ed esperti del settore, destinata agli studenti di 17 classi di cui una in presenza e le altre in videoconferenza nel rispetto delle disposizioni anticovid-19.

A Vittoria, ieri mattina, personale della Squadra Mobile ha partecipato al convegno organizzato dal Centro Antiviolenza “Donne A Sud”, destinato agli studenti del liceo Classico e Scientifico “Mazzini” che hanno seguito i relatori con interesse e rivolgendo ai professionisti specifiche domande sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne che spesso si consuma tra le mura domestiche ed in ambito di rapporti affettivi.

Nel pomeriggio di imartedì, a Ragusa, personale della Sezione Minori e Vittime Vulnerabili della Divisione Anticrimine unitamente a personale della Terza Sezione della Squadra Mobile è stato presente presso i due centri commerciali del capoluogo “Le Masserie” e “Ipercoop”, per offrire un servizio di informazione, sensibilizzazione ed aiuto sui temi del contrasto alla violenza di genere, con l’obiettivo di metter in guardia le donne ed aiutarle a difendersi dalle violenze fisiche e psicologiche. In occasione degli eventi, è stato distribuito il volantino pieghevole informativo realizzato dalla Direzione Centrale Anticrimine nel contesto della campagna permanente “Questo non è amore”, contenente elementi informativi e numeri di telefono utili alle vittime di violenze o di chiunque sia a conoscenza di tali reati che, spesso, per paura non vengono denunciati dalle vittime