Ispica, detiene e confeziona droga in casa: 31enne fermato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modica, nel corso di un servizio di contrasto alla vendita di sostanze psicotrope dopo una serie di indagini, hanno tratto in arresto un giovane ispicese 31enne, disoccupato, pregiudicato, responsabile di detenzione al fine di spaccio di consistenti quantitativi di stupefacente. I militari, dopo una perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto 200 grammi di marjuana, suddivisa in involucri di plastica, una busta contenente derivati essiccati di stupefacente per aumentare le eventuali dosi da vendere e vaschette da alimenti utilizzate per lo stoccaggio della sostanza psicotropa.

Quanto rinvenuto è stato e lo stupefacente inviato al laboratorio di analisi dell’ASP di Ragusa per gli accertamenti di rito. al 31enne è stato notificato il provvedimento che ne dispone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.