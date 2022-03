Rosolini, partito il carico umanitario Pro Ucraina: il sindaco ringrazia la gente

E' partito da Rosolini il carico umanitario per l'Ucraina con destinazione Lublino, in Polonia, al confine con il Paese sotto attacco da parte della Russia.

Il Tir della Di Martino Spa di Catania, ha caricato al Tensostatico di Granati Nuovi i 33 bancali con prodotti e medicinali di prima necessità destinati al popolo in guerra. Nelle prossime 48 ore la merce verrà consegnata ad Andrzej Tomasak uno dei manager del Dipartimento di Sicurezza e Gestione della crisi in Ucraina.

"Con il Comune di Rosolini in dissesto finanziario - dice il sindaco Giovanni Spadola- senza l'aiuto delle otto aziende private sarebbe stato impossibile potere affrontare le spese del viaggio. Sono invece migliaia le persone che hanno dimostrato di avere un grande cuore portando al Tensostatico gli aiuti umanitari. Non solo cittadini rosolinesi, ma anche persone di altre province. La loro generosità - conclude Spadola - sarà apprezzata da un popolo libero e democratico, aggredito senza un perchè".