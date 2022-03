Avola, iniziative del Lions Club in occasione della "Giornata europea dei Giusti"

Ad Avola, nel Parco delle Rimembranze, la scorsa domenica 6 marzo, in occasione del decimo anniversario della “Giornata europea dei Giusti”, si sono svolte delle iniziative organizzate dal Lions Club di Avola in collaborazione con il Comune di Avola.

In particolare, nel corso dell’evento - inserito nell’ambito del programma “Un progetto per la mia Città” - nel Parco comunale, sono stati piantati alberi di mandorlo, il cui frutto è simbolo della città. All’interno del Parco , è stata inaugurata una targa dedicata “a perenne commemorazione di coloro che si sono opposti ai crimini contro l’umanità e ai totalitarismi”.

Infine, è stata realizzata una visita guidata al museo della mandorla di Avola, dedicata ai partecipanti all’evento.

Corrado Denaro, Presidente del Lions Club di Avola, ha voluto ricordare, nella Giornata europea dei Giusti, quanti nel corso degli anni hanno salvato vite umane, si sono battuti contro i genocidi e i totalitarismi e in difesa della dignità della persona e dei diritti umani. In questi giorni, tale celebrazione assume particolare importanza, poiché si è di fronte ad eventi tragici che rischiano di vanificare i faticosi processi di pace.

All’evento, oltre ai membri del Lions Club di Avola, hanno partecipato rappresentanze dei vari Club della Zona provinciale, il Sindaco della Città di Avola Luca Cannata, l’assessore aree verdi Paolo Iacono, nonché rappresentanti della società civile.