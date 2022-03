Catania, sit -in di autotrasportatori e padroncini: lavoro usurante

Domani, dalle ore 10, in Piazza San Domenico, a Catania, sit-in di sensibilizzazione della Lega Autisti Autotrasportatori Indipendenti Siciliani L.A..A.I.S. che vedrà la partecipazione di autisti, padroncini ed agricoltori.

"Vogliamo attivare urgentemente un percorso che consenta il riconoscimento del lavoro usurante, del lavoro gravoso e della malattia professionale dell'autista, sempre più demansionato e sottoposto a stress psicofiisico incompatibile con i basilari diritti fondamentali", afferma la Presidenza della L.A.A.I.S.

"Ci sentiamo veramente degli emarginati", sostiene il Vice Presidente Giuseppe Neri, "e veniamo spesso privati della nostra dignità umana. Percepiamo la distanza tra noi e le realtà con cui ci interfacciamo, vedi ad esempio la committenza, e spesso non abbiamo nemmeno la possibilità di usufruire dei servizi igienici e delle aree di ristoro durante le operazioni di carico/scarico." La L.A.A.I.S. segnala come l'incremento dei decessi, in autisti con età media di 40 anni, per patologie vascolari, diabete, infarti, sia un campanello d'allarme per l'intera collettività, tenuto conto anche dei costi sociali e delle ripercussioni sull'incolumità pubblica, oltre che del valore umano, assolutamente prioritario, di questi lavoratori.