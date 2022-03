Furti e rapine a Rosolini, chiuse indagini per 7 di una banda di Pachino

Nella giornata di ieri, su richiesta della Procura della Repubblica di Siracusa, gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pachino hanno notificato 7 indagati, l’avviso della conclusione delle indagini preliminari, nell’ambito dell’operazione denominata “Banda Bassotti”, già comunicata da quest’Ufficio il 15 febbraio scorso.

Si ricorda che il personale del Commissariato di Pachino, il 14 febbraio scorso, aveva dato esecuzione dell’ordinanza del G.I.P. di Siracusa che disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di 4 dei 7 indagati.

L’ordinanza di applicazione della misura cautelare giungeva all’epilogo di una delicata attività investigativa condotta dagli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pachino, a seguito di numerosi eventi delittuosi avvenuti nel territorio di Pachino, Noto, Rosolini e Modica, commessi nel da luglio a settembre 2019 da parte di un gruppo criminale ben organizzato, dedito alla commissione di rapine, furti ed estorsioni.

Nella commissione dei delitti, i malviventi esternavano una particolare pericolosità ed efferatezza con l’utilizzo di armi, come nel caso delle rapine perpetrate presso due supermercati di Rosolini, Ard discount ed Eurospin, reati dai quali trae origine l’attività di indagine.

Il gruppo criminale destinatario della presente indagine era composto da 4 soggetti, attualmente detenuti in strutture carcerarie.

Invece, gli altri soggetti, anche loro destinatari dell’avviso della conclusione delle indagini, venivano indagati in stato di libertà per il reato di favoreggiamento personale, in quanto aiutavano i soggetti arrestati ad eludere le investigazioni, nonché anche per i reati di ricettazione e furto.