Covid, sempre in aumento i contagi nel Ragusano: Modica oltre i mille

Non si ferma la curva in salita delle persone positive al Covid nel Ragusano e, nelle ultime 24 ore, si registra un altro decesso: è morta una 89enne di Modica. I morti, dall'inizio della pandemia, raggiungono quota 497. I contagi più numerosi si registrano a Modica che supera i mille positivi. Nel report Asp del 10 marzo le persone positive al Covid sono 4,466: 4405 si trovano in isolamento domiciliare e 44 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 250, Chiaramonte Gulfi 127, Comiso 366, Giarratana 28, Ispica 281, Modica 1009, Monterosso Almo 28, Pozzallo 348, Ragusa 825, Santa Croce Camerina 77, Scicli 499, Vittoria 567.