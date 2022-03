Accordi tra Libero Consorzio Ragusa e Comune di Vittoria per lavori pubblici

Comune di Vittoria e il Libero Consorzio di Ragusa hanno stretto un accordo per interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della Vittoria-Scoglitti. In particolare gli interventi riguarderanno la sostituzione di parti del manto stradale ammalorato da tempo e alcune criticità riguardanti la circolazione stradale. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e il Comune di Vittoria si impegnano a reperire le somme per la realizzazione dei lavori. I due Enti inoltre, hanno sottoscritto un accordo-convenzione finalizzato al recupero del Velodromo di contrada Boscopiano e al successivo affidamento della struttura. La gestione dell’intero complesso immobiliare sarà affidata al comune di Vittoria.

“Si tratta di un atto importante perché recupera una struttura sportiva abbandonata da tempo e mai entrata in funzione. Questo comporterà un grande vantaggio per il mondo sportivo. Era nostro dovere farlo e possiamo dire che oggi abbiamo mantenuto la promessa. Per quanto riguarda la Vittoria-Scoglitti si è trattato di interventi non più differibili vista la mancata manutenzione pluriennale di questa strada. Due progetti portati avanti di raccordo con il Sindaco Francesco Aiello che grazie alla sua tenacia oggi diventano realtà. Infine, un ringraziamento particolare va all’onorevole Nello Dipasquale per il suo proficuo impegno negli incontri che si sono succeduti tra Libero Consorzio di Ragusa e Comune di Vittoria”- ha commentato l’assessore alle infrastrutture Giuseppe Nicastro.