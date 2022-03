Riparte il Siracusa Pride: primo appuntamento sabato 12 con il libro "La forma del cuore"

Dai diritti sognati, immaginati a volte ritenuti perfino impossibili a quelli realizzati, divenuti legge delle Stato, attraverso l’approvazione in Parlamento nel 2016 della legge Cirinnà per le Unioni civili tra persone dello stesso sesso. La storia e il lungo e tortuoso percorso di presentazione ed approvazione di questa legge di civiltà fa da sfondo ad un’altra narrazione che della prima è conseguenza e sostanza, la storia d’amore tra Ada e Eve, protagoniste de "LA FORMA DEL CUORE" di Monica Cirinnà e Anton Emilio Krogh. Il libro edito da Mursia, sarà presentato sabato 12 Marzo, alle ore 16.30, presso la nuova sede dell'associazione Zuimama Arciragazzi in Via Sant’Orsola, 12 a Siracusa. L’evento, organizzato dalle associazioni del Comitato SIRACUSA PRIDE, inaugura il percorso di avvicinamento all’edizione 2022 della manifestazione, che quest’anno tornerà ad essere celebrata in presenza dopo l’assenza dovuta al covid, con la sua caratteristica e coloratissima parata per le vie della città. Durante l’incontro, porgeranno i loro saluti Lucia Scala, presidente Arcigay Siracusa e Alessandro Bottaro Fontana, presidente Stonewall GLBT Siracusa, dialogheranno con Monica Cirinnà e Anton Emilio Krogh, Dario Accolla, attivista lgbt+ e cofondatore di Gaypost.it e Nadia Germano, giornalista e attivista per i diritti civili. Si ringraziano: Zuimama Arciragazzi per l'ospitalità e la Libreria Zaratan che sarà presente all'evento con le copie del libro (già acquistabili, a Siracusa, presso la sede di Corso Umberto I, 106).

Compongono il Comitato Siracusa Pride: Arcigay Siracusa e Stonewall GLBT Siracusa, insieme a Amnesty International - Gruppo Italia 85, Arci, Arciragazzi Siracusa 2.0, Astrea in memoria di Stefano Biondo, Centro Antiviolenza Ipazia, CGIL, COBAS Scuola Siracusa, COBAS pubblico impiego Siracusa, No all’Odio – Movimento di contrasto ai discorsi d’Odio, Rete Degli Studenti Medi - Rete Empowerment Attiva, UIL, Unione Degli Studenti Siracusa, Zuimama Arciragazzi, Oltre Frontiere.